С начала протестов в Венесуэле задержаны почти 1300 тысячи человек

2017-04-22 10:15 | www.oxu.az | 1

Общее число задержанных с начала массовых акций протеста в Венесуэле составляет почти 1,3 тысячи человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter глава неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

«С 4 апреля по настоящее время было 1289 арестов за участие в протестах», — написал Ромеро.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

И.Н