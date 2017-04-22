В Китае экс-чиновник получил штраф в 36,5 миллиона долларов

2017-04-22 10:25 | www.oxu.az | 2

Бывший сотрудник Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) Фэн Сяошу оштрафован на 251 миллион юаней (36,47 миллиона долларов) за незаконные действия с акциями, передает агентство Синьхуа со ссылкой на регулятора.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по словам официального представителя CSRC Чжан Сяоцзюня, в отношении Фэн Сяошу также введен пожизненный запрет на участие в операциях на рынке ценных бумаг. Были конфискованы его незаконно полученные доходы в размере 248 миллионов юаней (36,03 миллиона долларов).

Фэн Сяошу также являлся сотрудником фондовой биржи Шэньчжэня, он от имени тещи и своей сестры входил в пай тех компаний, которые планировали совершить выход на биржу. После выхода на биржу, Фэн Сяошу продавал их акции и получал прибыль.

З.Г.