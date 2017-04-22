Нападение питбуля на трехлетнего ребенка попало на камеру – ВИДЕО

2017-04-22 10:45 | www.oxu.az | 3

Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение бойцовской собаки на трехлетнего ребенка в штате Нью-Йорк.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным, инцидент произошел в округе Рокленд. Мальчик играл со сверстниками, когда соседский питбуль накинулся на него и протащил несколько метров по асфальту.

Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. На данный момент он выписан из больницы и проходит курс посттравматической реабилитации на дому.

И.Н.