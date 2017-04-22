СМИ: Дочь Трампа набирает чиновников из команды Буша-младшего

2017-04-22 11:05 | www.oxu.az | 6

Иванка Трамп, неофициально занимающая должность помощницы своего отца президента США Дональда Трампа, набирает себе команду из чиновников администрации экс-главы Джорджа Буша-младшего.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет издание Politico.

По данным издания, вдобавок к своему близкому советнику Дине Пауэлл, занимавшей должность ассистента по кадровым вопросам в администрации 43-го президента США, Иванка приняла на работу Джули Редфорд, работавшую у Маргарет Спеллинг, министра образования США при Буше-младшем.

Редфорд, как и Иванка, являющаяся матерью троих детей, заняла должность руководителя аппарата своей начальницы после того, как ее наняли на работу в феврале текущего года, пишет издание.

Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США, хотя и не занимает официальных должностей. Ранее издание Politico со ссылкой на юриста Иванки Джейми Горелика сообщило, что она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации.

Н.О.