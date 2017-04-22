В Баку задержаны лица, ранившие двух человек

2017-04-22 11:18 | www.apa.az | 3

В Баку задержаны лица, ранившие двух человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 19 апреля житель Шамахы Аледдин Багиров и житель Баку Фируддин Исмаилов были доставлены в больницу с ранениями в ногу. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате оперативных мер, принятых сотрудниками угрозыска Главного управления полиции города Баку, Сабаильского РУП и 8-го отделения полиции, были задержаны подозреваемые жители Баку Солтан Турабов, Агиль Сеидалиев и Ибрагим Асадзаде.

У И.Асадзаде были изъяты охотничье ружье без ствола и приклада со спиленными номерами и 20 патронов к нему.