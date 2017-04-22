Time включил в список самых влиятельных людей нелегальную мигрантку - ВИДЕО

2017-04-22 11:15 | www.oxu.az | 3

В список самых влиятельных людей по версии журнала Time наряду с мировыми знаменитостями и политиками попала мексиканка, более 20 лет живущая в США без документов и борющаяся за права мигрантов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNN.

Жанетт Визгерра — нелегальный иммигрант из Мексики, мать четырёх детей, трое из которых — граждане США. В страну женщина приехала с мужем и старшей дочерью и уже более 20 лет находится здесь без каких-либо документов.

Визгерра живёт в Первой унитарной церкви Денвера, она нашла здесь приют в феврале после того, как её попытались депортировать.

В интервью телеканалу женщина заявила, что рада, что её 20-летняя борьба за права иммигрантов была отмечена.

Н.О.