Обманом жить нам, стало быть, с руки - кругом одни мошенники

2017-04-22 11:25 | www.oxu.az | 2

В столице участились случаи мошенничества. Причем доля женщин в этих преступлениях равна доле мужчин.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУП).

По словам сотрудников полиции, в том, что наблюдается рост мошенничества, виноваты прежде всего сами потерпевшие. «Хорошие слова в тексте песни из кинофильма "Приключения Буратино": "Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки". Мошенники пользуются чрезмерной доверчивостью граждан и редко прибегают к изощренным методам. Часто пользуются классическими способами одурачивания», — сказали в ГУП Баку.

Получить от жизни все сразу и без труда — вот главная мотивация мошенников. Исследования показывают, что примерно 95% всех случаев мошенничества вызваны финансовыми обстоятельствами и человеческими пороками. Наблюдения правоохранителей свидетельствуют, что примерно 30 процентов случаев мошенничества со стороны наемных работников осуществляются в первые три года их службы, ну а 70 процентов подобных преступлений осуществляется сотрудниками со стажем работы в фирме от четырех до 35 лет.

Во второе отделение полиции Хазарского района поступили материалы по факту мошенничества в компании Konnekt MMC, оказывающей услуги, в том числе в сфере кабельного телевидения. Руководство компании подозревает в мошенничестве своих дилеров. Имена подозреваемых не называются, так как их вина пока не доказана. Как отметили в Управлении полиции Хазарского РУП, в феврале этого года злоумышленники присвоили денежные средства, собранные с абонентов. Сумма ущерба пока не определена. В Сабаильском районе продавцов ювелирных изделий обманула женщина с символичным именем Зиньят (драгоценность). Об этом несколько курьезном случае рассказали в Сабаильском РУП.

Мошенница обещала Саре Кязымовой, 1955 года рождения, помочь продать золото, взяла у нее украшений на сумму шесть тысяч манатов — и была такова. Точно так и на ту же сумму она обманула Ровшану Алиеву, 1968 года рождения. В полиции предположили, что Зиньят не настоящее имя мошенницы. Однако, это единственное, что жертвам преступления о ней известно. Надо ли говорить, что мошенница не поймана и вряд ли это будет возможно в ближайшем будущем.

В Насиминском РУП рассказали, как жительница Гёйчайского района Судаба Гасанова, 1948 года рождения, доверила свои сто тысяч манатов и семь тысяч долларов США некоему Фуаду, который в прошлом году обещался помочь купить ей квартиру в центре столицы. В настоящее время по факту ведется расследование.

В Управление полиции Наримановского района 20 апреля с жалобой обратился гражданин Ирана — предприниматель Ваджиди Толан Сеидмохаммад Шахрафат, 1966 года рождения. Мужчина показал, что человек по имени Мубариз в период с 2012 по 2015 годы купил у него мраморные плиты общей стоимостью в 94 тысячи манатов, но денег за товар не дал. Иранец отпустил ему товар под честное слово. А вот в Хазарском районе в сети мошенника попал Расат Ширинов, 1975 года рождения. В ноябре прошлого года мужчина в надежде устроиться на работу в государственную структуру передал Эмину Аббасову, 1971 года рождения, 20 тысяч манатов и десять тысяч долларов. Но, как говорится, обещанного ждут три года, а на четвертый забывается.

Кстати, только за предыдущие сутки по столице было зарегистрировано свыше 20 фактов мошенничества, но, как отметили в ГУП Баку, это не значит, что по всем заявлениям будут возбуждены уголовные дела. «Для возбуждения уголовного дела необходимо, чтобы было как минимум два заявления против одного лица. Обвинение не может строиться на основе одного заявления. Кроме того, доказать факт совершения мошенничества очень сложно. В большинстве случаев у жалобщиков нет никакой расписки о передаче денег, заверенной нотариусом», — сказали в ГУП Баку.

Но даже в этом случае добиться возврата денег представляется не менее сложным. Ведь суд может наложить арест только на имущество, оформленное на имя обвиняемого в мошенничестве. Не подлежит аресту недвижимость, где кроме обвиняемого прописаны и другие лица. Здесь перечислены лишь некоторые способы одурачивания. По словам правоохранителей, часто в ходе расследования выясняется, что жалобщики являются не меньшими мошенниками, чем те, против которых они жалуются. Ежегодно по столице регистрируются сотни фактов мошенничества. И, как отметили в правоохранительных органах, каждый третий, находящийся в розыске, разыскивается за мошенничество.

Н.О.