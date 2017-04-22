В результате нападения на военную базу в Афганистане убиты 140 человек

2017-04-22 11:41 | www.apa.az | 2

В результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана погибли по меньшей мере 140 военнослужащих армии этой страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на Reuters, 21 апреля переодетые в афганскую военную форму боевики ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. Сначала смертник активировал взрывное устройство у ворот, затем экстремисты въехали на территорию части на двух пикапах.

Представитель Центрального командования США Джон Томас сообщал о более 50 погибших, отметив, что несколько нападавших были убиты ответным огнем. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан». Данные о 140 жертвах привел чиновник из города Мазари-Шариф, по его словам, также много раненых. Другие представители афганского руководства добавили, что жертв может быть еще больше.