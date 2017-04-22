ЕС обсудит приостановку переговоров о вступлении Турции в союз

2017-04-22 12:05 | www.oxu.az | 2

ЕС намерен обсудить вопрос временной приостановки переговоров о вступлении Турции в сообщество после референдума о внесении поправок в конституцию страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Welt со ссылкой на дипломатические источники.

«Эта тема будет на повестке дня встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в конце следующей недели на Мальте (28-29 апреля), главы МИД призовут Еврокомиссию (ЕК) рассмотреть, не нарушила ли Анкара основные линии переговоров о вступлении и, соответственно, не нужно ли их временно остановить», - приводит издание слова европейского дипломата, знакомого с ситуацией.

Как пишет Welt, в ЕС исходят из того, что ЕК в ближайшее время рекомендует приостановить переговоры с Анкарой на неопределенное время "из-за серьезного и продолжительного нарушения принципов свободы, демократии и прав человека" в Турции.

З.Г.