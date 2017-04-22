Китайский чиновник оштрафован на 37 миллионов долларов

2017-04-22 12:10 | www.apa.az | 2

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами решил оштрафовать своего бывшего сотрудника Фэн Сяошу на $37 млн за незаконную куплю-продажу акций. При этом были конфискованы полученные им нелегальные доходы в размере $36 млн.

Как сообщает АПА со ссылкой на Синихуа, официальный представитель вышеупомянутого комитета Чжан Сяоцзюнь отметил, что в отношении Фэн Сяошу также введен пожизненный запрет на участие в рынке ценных бумаг.





Как выяснилось, Фэн Сяошу, который был сотрудником Шэньчжэньской фондовой биржи и Китайского комитета по контролю над ценными бумагами, от имени своей тещи и младшей сестры своей жены входил в пай компаний, которые собирались выйти на биржу. После выхода этих компаний на биржу Фэн Сяошу распродавал их акции и таким образом получил огромную прибыль в общем размере 36 млн долл США.



Китайский комитет по контролю над ценными бумагами пообещал ужесточить контроль за деятельностью своих сотрудников.