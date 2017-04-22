Стюардессу «American Airlines» отстранили после спора с пассажиркой из-за коляски

2017-04-22 12:25 | www.oxu.az | 2

Бортпроводник авиакомпании «American Airlines» была отстранена от работы из-за спора с пассажиркой на борту самолёта, следовавшего в аэропорт Даллас/Форт-Уэрт из Сан-Франциско, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru

Как написал человек, выложивший видео в Сеть, спор начался после того, как пассажирка решила положить детскую коляску в багажный отсек над головами пассажиров. На видео девушка в слезах и с ребёнком на руках просит вернуть ей коляску.

«American Airlines» уже прокомментировала инцидент, в по данному факту начато внутреннее расследование.

«То, что мы видим на этом видео, не отражает наши ценности и то, как мы заботимся о наших клиентах. Мы глубоко сожалеем о боли, которую мы причинили этой пассажирке, её семье и всем другим клиентам, затронутым в результате этого инцидента. Действия члена нашей команды, запечатлённые на видео, не отражают терпение или эмпатию — две ценности, необходимые для обслуживания клиентов. Говоря кратко, мы разочарованы этими действиями».

Член команды «American Airlines» отстранена от работы, пока мы расследуем этот инцидент, — сообщили в «American Airlines».