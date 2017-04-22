В Китае построили мост из стали и бамбука – ФОТО

2017-04-22 12:35 | www.oxu.az | 2

Китайская дизайнерская компания Mimesis Architecture Studio пошла наперекор всем шаблонам и стереотипам, касающимся преимущественно утилитарного назначения мостов. Гибридный мост, построенный компанией в провинции Цзянсу в районе озера Тайху, является настоящим произведением искусства.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Newsru 100-метровый мост под названием Wuxi Harbor Bridge отличают решетчатые бамбуковые структуры, которые обрамляют дорогу и создают отсылки к древнему культурному наследию региона.

Город Дингшу, расположенный на берегу крупнейшего в Поднебесной озера, на протяжении веков славился уникальной фиолетовой глиной и поделками из бамбука. Архитекторы построили в городе мост, основу которого составляет изогнутая стальная конструкция. Ее обрамляют большие треугольные рамы, сделанные из бамбуковых решеток, обработанные для долговечности.

Сетки с геометрическим рисунком имеют малый вес и могут легко заменяться в случае повреждения. Бамбук также использовался для опалубки, придав перилам моста отчетливую текстуру.

Н.О.