КНДР пригрозила захватить всю Корею

2017-04-22 12:50 | www.oxu.az | 2

КНДР развернет военные действия за воссоединение Севера и Юга в ответ на провокации Соединенных Штатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступила центральная газета страны «Нодон синмун».

«В ответ на даже незначительные провокации со стороны США народ и армия КНДР без каких-либо колебаний развернут великую войну за воссоединение родины», - подчеркивает издание, выражающее мнение руководства правящей Трудовой партии Кореи.

Газета осуждает «безумную политику Вашингтона, который не задумывается о возможных катастрофических последствиях такого курса».

В Пхеньяне считают, что «давно миновало время, когда США имели возможность угрожать КНДР ядерным оружием». Тем не менее, утверждает «Нодон синмун», «США по-прежнему вынашивают планы оккупации северной части Корейского полуострова с помощью своих союзников - Японии и Южной Кореи».

В такой ситуации, отмечает издание, «ответом КНДР на провокации поджигателей войны станет превентивный удар собственного образца и справедливая война за воссоединение родины».

Н.О.