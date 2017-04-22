Делегация Милли Меджлиса примет участие в весенней сессии ПАСЕ

2017-04-22 12:51 | www.apa.az | 2

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов и группа депутатов для участия в весенней сессии ПАСЕ с 23 по 30 апреля будут находиться с визитом в Страсбурге.

Как сообщает АПА, во время сессии будут заслушаны доклады о деятельности ПАСЕ за последние 6 месяцев, а также о деятельности демократических институтов в Турции. Во время обсуждения доклада о деятельности демократических институтов Турции планируется выступление всех членов азербайджанской делегации.

Также в рамках сессии комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Муйжниекс представит отчет за 2016 год, ответит на вопросы.

Члены азербайджанской делегации примут участие также в работе комитетов и политических групп ПАСЕ.

В рамках визита член азербайджанской делегации Сахиба Гафарова примут участие в обсуждениях, посвященных будущей деятельности ПАСЕ.