Впервые с XIX века Британия прожила день без угля

2017-04-22 13:00 | www.oxu.az | 2

Впервые с конца XIX столетия Великобритания в течение одного рабочего дня не использовала электрическую энергию, для производства которой использовался бы каменный уголь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, по данным британского оператора линий электропередачи (Национальной сетевой компании), день 21 апреля стал поворотным моментом в программе поэтапного отказа от использования угля к 2025 году.

Уголь является одним из самых сильных источников загрязнения среди ископаемых видов топлива. Налог на выбросы вредных веществ уже привел к тому, что угольные электростанции стали экономически невыгодными.

Постепенно Великобритания переходит на возобновляемые источники энергии - ветер и солнечный свет. На продолжении использования угля настаивает промышленность - именно поэтому полностью отказаться от угля планируется лишь к 2025 году.

З.Г.