В Баку будет ветрено и дождливо

2017-04-22 13:07 | www.apa.az | 2

23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Местами возможен туман. Порывистый северо-западный ветер днем сменится на юго-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 15-19° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 751 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

Сильный северо-западный и северный ветер 24 апреля, увеличение атмосферного давления плохо скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, днем местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.