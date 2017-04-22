В Баку будет ветрено и дождливо
2017-04-22 13:07 | www.apa.az | 2
23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.
Местами возможен туман. Порывистый северо-западный ветер днем сменится на юго-западный.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 15-19° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 16-18° тепла.
Атмосферное давление понизится с 765 мм до 751 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.
Сильный северо-западный и северный ветер 24 апреля, увеличение атмосферного давления плохо скажется на состоянии метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, днем местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.