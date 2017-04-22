Число погибших в ходе беспорядков в Венесуэле достигло 12 человек

2017-04-22 05:05 | www.trend.az | 2

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила об увеличении числа погибших в ходе беспорядков и грабежей в Каракасе в ночь на пятницу до 12 человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об 11 убитых. Еще семь человек получили ранения.

Грабежи начались в районе Паррокия-дель-Валье поздно вечером в четверг и продолжались всю ночь. Эти события происходили после массовых акций протеста оппозиции, в которых за два дня были убиты еще четыре человека. Всего же с 4 апреля, когда начались протесты, их жертвами уже стали более 20 человек.

Массовые протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.