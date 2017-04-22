Паром со 140 пассажирами врезался в пирс на Канарских островах

2017-04-22 06:26 | www.trend.az | 2

Паром Volcn de Tamasite судоходной компании Armas, направлявшийся на испанский остров Тенерифе со 140 пассажирами на борту, в пятницу врезался в пирс при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де Гран-Канария, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia.

По ее сведениям, инцидент произошел около 20:30 по местному времени. Из-за неполадок в электрике судна команда не могла управлять двигателями, из-за чего паром стал неуправляемым и протаранил причал.

В результате инцидента никто из находившихся на борту серьезно не пострадал, однако пирс и паром значительно повреждены, отмечает издание.

Компания-владелец судна предоставила всем пассажирам временное жилье на берегу в близлежащих гостиницах.

Дедвейт парома составляет 3500 т, он был введен в эксплуатацию в 2004 году и рассчитан на перевозку до 1500 пассажиров.