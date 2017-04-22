ИГИЛ перенес столицу в новый город

2017-04-22 13:19 | www.oxu.az | 2

Группировка «Исламское государство» перенесла свою так называемую столицу из сирийского города Ракка в Дейр-эз-Зор из-за участившихся авиаударов и наступления сирийских отрядов, поддерживаемых Вашингтоном.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Минобороны США.

По информации американских военных, они с помощью беспилотных летательных аппаратов наблюдали, как в течение последних двух месяцев Ракку покинули сотни «бюрократов ИГИЛ». Они направлялись в город Меядин, расположенный на Евфрате немного южнее Дейр-эз-Зора.

Как отмечается, в ближайшем будущем коалиция во главе с США планирует более активное наступление на Ракку, и битва за город неизбежна, однако «правительства» ИГИЛ в нем уже нет.

С.Б.

