В Китае спасли шесть горняков из заблокированной из-за затопления шахты

2017-04-22 07:31 | www.trend.az | 2

Шесть горняков, которые были заблокированы в шахте в китайской провинции Шэньси с 19 апреля из-за затопления, благополучно спасены, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

В среду сообщалось, что в уезде Шэньму была затоплена шахта. Всего в момент случившегося под землей работали семь горняков, одному удалось спастись сразу после случившегося, остальные были заблокированы.

Как сообщает CCTV, в субботу в 9.51 по местному времени , операция по спасению шахтеров была завершена. Состояние их здоровья оценивается как стабильное, все они были срочно доставлены в больницу для осмотра.

В настоящий момент расследование инцидента продолжается.

Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности. Так, в начале марта 2015 года государственная администрация Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть пять тысяч небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы сократить количество инцидентов со смертельным исходом.