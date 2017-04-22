Италия заинтересована в экспорте ноу-хау в Азербайджан (Эксклюзив)

2017-04-22 07:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Италия готова экспортировать в Азербайджан свои био- и нанотехнологии, сказал в интервью Trend экс-директор ITA (отдела по развитию торгового обмена посольства Италии) Луиджи Д’Апреа. [Срок его полномочий на должности директора ITA истек в апреле 2017 года. Новое назначение ожидается летом]

"Несмотря на кризис, охвативший мировую экономику, интерес итальянских компаний к Азербайджану не снижается. Я получил аналогичное позапрошлому году количество заявок от итальянских компаний, желающих принять участие в экономических миссиях в Азербайджан. Скажу, что в момент экономической рецессии, у страны всегда появляется много шансов, так как многие опасаются инвестировать в эту страну, однако, те кто не опасаются совершить такой шаг, остаются в выигрыше. В то же время, это предоставляет немалые возможности для развития местных компаний и их выхода на зарубежный рынок. Что касается итальянских компаний, то скажу, что мы продолжим работать с Азербайджаном, так как настроены на долгосрочное сотрудничество в различных сферах", - сказал Д’Апреа.

По его словам, в ближайшие годы Италию и Азербайджан свяжут газопроводы, строящиеся в рамках проекта "Южный газовый коридор", что еще больше расширит энергетическое сотрудничество между странами. Но в то же время, по словам Д’Апреа, у двух стран есть большие возможности для развития сотрудничества и в других сферах.

"Все знают Италию, как страну моды и хорошей кухни. Но хочу отметить, что мы усиленно развиваем производство различных технологий. Сегодня мы неплохо известны своими био- и нанотехнологиями, и мы готовы экспортировать эти ноу-хау в Азербайджан. Что касается заинтересованности в других видах азербайджанской продукции, то я знаю, что на сегодняшний день Азербайджан старается продвигать в мире продукцию под брендом Made in Azerbaijan. Хочу отметить, что у Азербайджана есть большой потенциал для это. В особенности я выделю азербайджанские компании, занимающиеся производством косметической продукции. Я посетил несколько компаний, и хочу вам сказать, что у них есть огромный потенциал. Почему бы им не попытаться выйти на итальянский рынок. Это очень хороший рынок для продукции такого рода. Но, нужно помнить, что продукция должна быть конкурентоспособной", - сказал Д’Апреа.

По словам экс-директора ITA, итальянская сторона также проявляет интерес к продукции пищевой промышленности Азербайджана.

"Скажу вам, что у итальянцев есть хороший вкус, в особенности, если это касается кухни, а азербайджанская кухня очень интересная. Лично мне она очень нравится, я часто хожу в рестораны, предлагающие местную кухню. Кстати мне также нравится тот факт, что в Баку немало ресторанов итальянской кухни. Немаловажен тот факт, что в ресторанах национальной кухни важно присутствие продуктов из этой страны. Так что, у наших стран есть неплохая возможность развивать торговлю сельскохозяйственной продукцией", - сказал Д’Апреа.

По итогам прошлого года товарооборот между Азербайджаном и Италией составил 1,89 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с 2015 годом на 33,5 процента. Италия, в течение восьми лет занимавшая первое место в списке основных торговых партнеров Азербайджана, опустилась по итогам 2016 годам на третье место. По данным Госкомтаможни Азербайджана, в отчетный период Азербайджан экспортировал в Италию продукцию на общую сумму 1,56 миллиарда долларов, что составило 17,06 процента от всего азербайджанского экспорта. Импорт из Италии составил 332,19 миллиона долларов, сократившись по сравнению с 2015 годом на 43,5 процента.

Вместе с тем в начале 2017 года Италия вновь вернула себе лидерство в списке торговых партнеров Азербайджана. Общий товарооборот между нашими странами в январе-феврале 2017 года составил 461,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 41,4 процентов. Италия также осталась основным импортером азербайджанской продукции. Объем экспорта в эту страну составил 422,67 миллиона долларов. В свою очередь Азербайджан импортировал итальянской продукции на сумму 38,84 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)