Güney Afrika’da okul servisi ile tır çarpıştı: 20 çocuk hayatını kaybetti

2017-04-22 07:03 | www.trend.az | 0

Yerel basına göre, Güney Afrika'nın başkent Pretorya’nın kuzeyindeki Mpumalanga eyaletinde, 5-10 yaşlarındaki çocukları taşıyan okul servisi ile bir tır çarpıştı. Çarpışma sonrası alev alan servis minibüsündeki 20 çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ulaştırma Bakanı Joe Maswanganyi, çocukların ailelerine baş sağlığı diledi.

Güney Afrika'da Paskalya Bayramı döneminde meydana gelen trafik kazalarında toplam 235 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA