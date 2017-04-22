Azerbaycan ve Türkiye'den Ortak Askeri Tatbikat (Görüntü, Fotoğraf)

2017-04-22 10:30 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,1-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ortak askeri tatbikat için Türk askerilerinin, Azerbaycan'a geldi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Zafer Ocak ve Azerbaycanlı yetkililer, tatbikata katılacak birliği, askeri havalimanında törenle karşıladı. Tatbikatın amacının tecrübe paylaşımını sağlayarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi olduğu ifade edildi. Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterler ile hava savunma sistemlerin yer alacağı ve atışlar gerçekleştirileceği bilgisi verildi.