США продолжат добиваться сохранения безъядерного статуса Корейского полуострова - вице-президент США

2017-04-22 08:18 | www.trend.az | 2

Соединенные Штаты "готовы сделать все необходимое для поддержания мира и стабильности" в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте угрозы, исходящей от КНДР. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, передает ТАСС.

США вместе с союзниками "продолжат оказывать экономическое и дипломатическое давление на КНДР", чтобы сохранить безъядерный статус Корейского полуострова, отметил Пенс. "Мы рассматриваем все возможные варианты действий", - уточнил он.

В свою очередь премьер-министр Австралии призвал Китай воспользоваться своим "гигантским влиянием" на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от развития ракетной и ядерной программ.

"Мы тоже считаем, что Китай способен сделать гораздо больше в этом отношении, чем до сих пор делал, - уточнил вице-президент США. - Мы призываем Пекин заставить КНДР отказаться от своих ядерных и ракетных амбиций".