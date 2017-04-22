Одобрен проект соглашения стран СНГ по использованию атомной энергии

2017-04-22 09:48 | www.trend.az | 2

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения государств СНГ о сближении подходов в области использования атомной энергии в мирных целях, документ размещен на сайте кабмина в субботу, передает РИА Новости.

Отмечается, что сейчас в законодательствах стран СНГ сформировались определенные различия в сфере технического регулирования в области мирного использования атомной энергии.

"Соглашением устанавливаются принципы, на которых будет основываться деятельность по сближению подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях с учетом национальных законодательств стран СНГ", — говорится в сообщении.

Планируется, что подписание данного соглашения создаст основу для совершенствования как национальной, так и межгосударственной правовой базы на согласованных сторонами принципах.

Проект соглашения был одобрен 9 декабря прошлого года решением экономического совета СНГ, он не противоречит положениям договора о ЕЭС.