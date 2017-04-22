Afganistan'da askeri üssüne saldırı: Çok sayıda ölü

2017-04-22 10:40 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Taliban Afgan ordusuna ait bir üsse saldırı düzenledi. Yetkililer, birkaç saat süren çatışma sonrası Taliban militanlarının etkisiz hale getirildiğini duyururken, olayda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Ülkeyi şoke eden baskın, Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Belh kentinde yaşandı. Ordu sözcüsü, militanların cuma namazından çıkanları ve kantinde bulunanları hedef aldığını söyledi.

Taliban yayınladığı bir açıklamayla eylemi üstlenirken, saldırıda savunmada gedik açmak için intihar bombacılarının kullanıldığını duyurdu.

Mazar-e-Şerif kasabasındaki üste yaşanan çatışmada en az 10 Taliban militanı öldürüldü. AFP’nin haberine göre ise bir militan canlı ele geçirildi.

Ordu sözcüsü, militanların askeri üniformayla kontrol noktasını geçtiğini belirtti.

Reuters haber ajansı ise, Afgan askeri üssüne saldırıda 140 asker öldüğünü duyurdu.