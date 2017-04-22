В Афганистане при атаке боевиков на военную базу погибли 140 человек (Обновлено)

2017-04-22 09:51 | www.trend.az | 2

По меньшей мере 140 афганских военнослужащих погибли в результате атаки радикального движения "Талибан" на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас ранее сообщал о 50 погибших в результате атаки близ города Мазари-Шариф, административного центра провинции.

Один чиновник из города Мазари-Шариф сообщил, что число жертв составило 140 человек, многие также получили ранения. Другие официальные лица отмечают, что число погибших может быть выше.

05:54 (GMT+4) Боевики движения Талибан убили по меньшей мере 70 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана, передает BBC.

По сообщениям афганских властей, во время нападения на военную базу они переоделись в форму правительственной армии.

Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой.

Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.

Бой продолжался в течение всего дня, и военные считают, что число погибших возрастет.

Со стороны талибов потери составили как минимум десять человек.

20:50 (GMT+4) Более 50 человек погибли при атаке талибов на военную базу в около города Мазари-Шариф Афганистане, сообщил в пятницу представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас, передает РИА Новости.

"По предварительным данным, целью атаки стала мечеть и столовая, где находились афганские военнослужащие и, возможно, гражданские лица, которые работали на базе", - сказал Томас на брифинге.

По его словам, ответным огнем были убиты несколько нападавших.

Представитель Пентагона добавил, что бой у базы еще продолжается.

Военнослужащие коалиции США при нападении не пострадали.