ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросе использования солнечной энергии

2017-04-22 09:59 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В энергетическом институте в городе Мары на востоке Туркменистана при участии ОБСЕ состоялся семинар по обмену передовым опытом в рамках разработки национальной стратегии по солнечной энергии, говорится в cубботу в сообщении ОБСЕ.

Семинар проводится для оказания содействия в укреплении научного и исследовательского потенциала представителей соответствующих учреждений в области производства солнечной энергии.

В семинаре приняли участие сотрудники ряда министерств и ведомств страны, а также института солнечной энергии при Академии наук Туркменистана (АНТ).

"В 2006 году Совет министров иностранных дел ОБСЕ принял решение оказывать поддержку в вопросах развития и использования возобновляемых источников энергии", - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

На семинаре эксперты уделили особое внимание оценке солнечных ресурсов и методике разработки дорожной карты развития солнечной энергии. Состоялся обмен мнениями по экономическим и финансовым аспектам производства солнечной энергии.

Ранее сообщалось, что Туркменистан нацелен на экспорт на мировые рынки кремния, являющегося базовым химическим элементом для создания оборудования, позволяющего получать экологически чистую электроэнергию.

Местные ученые говорят о возможностях использования солнечной энергии на автомобильных транспортных предприятиях, экономической эффективности использования возобновляемых источников энергии, разработке систем автоматики для альтернативных источников энергии, возможностях получения тепловой энергии из использованных глубоких скважин.

При АНТ недавно был получен первый образец технического кремния из кварцевого песка в Каракумах с использованием солнечной энергии. Здесь был также разработан автономный солнечно-ветровой комплекс, способный в течение года в условиях пустыни обеспечивать водой и энергией отгонные пастбища.

Среди других разработок - опреснительная солнечная установка, установка, осуществляющая автономное снабжение горячей водой, и солнечная теплица с теплосберегающим грунтом.

В Туркменистане в июле продолжительность солнечного дня доходит до 16 часов. Энергия лучей Солнца, падающих на 1 м2, составляет 800 ватт. Здесь примерно 300 дней в году являются солнечными, а продолжительность солнечных дней доходит до 2500-3000 часов.



(Автор: Гусейн Гасанов)