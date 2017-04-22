Tarkan, 2017 Formula 1 Bakü GP açılış gecesinde sahnede olacak

2017-04-22 12:27 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Bakü Formula 1 GP, 23-25 haziran arasında koşulacak ikinci Bakü GP öncesi Türkiye'nin megastarı Tarkan'ın açılış gecesinde sahnede olacağını açıkladı.

Almanya'da doğan ve Türkiye'de büyüyen Tarkan, 29 milyon albümü ve single'ı aşan satışlarıyla Türkiye'deki en başarılı şarkıcı olarak gösteriliyor.

BCC icra direktörü Arif Rahimov, "Türkiye'den uluslararası süperstar unvanına yakın tek isim olan Tarkan'ı Bakü'ye davet ederek, 2017 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'nin açılış gecesinde olacağını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Tüm bilet sahipleri konseri ücretsiz takip edebilecekler.

Geçen yıl ilki düzenlenen Bakü F1 GP yarışmalarının açılış törenine, Enrique İglesias, Chris Brown və Pharrell Williams katılmıştı.