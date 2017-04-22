Туркменистан и ЕС обсуждают перспективы сотрудничества

2017-04-22 10:21 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялся семинар по вопросам отношений Туркменистана с Европейским союзом, говорится в субботу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Семинар организован при участии спецпредставителя Европейского союза по Центральной Азии, посла Петера Буриана.

Семинар был сфокусирован на приоритетах внешней политики и развития в Туркменистане и участии ЕС в следующих сферах: политические вопросы, вопросы безопасности и экономика. В ходе семинара были обсуждены такие темы, как развитие частного сектора, создание института омбудсмена, вопросы образования, устойчивое развитие сельского хозяйства и другие.

"Результаты семинара будут обобщены таким образом, чтобы подготовить заключения и рекомендации для укрепления двустороннего и регионального сотрудничества, и станут материалом для текущего среднесрочного обзора помощи ЕС в целях развития в регионе и обзора Стратегии ЕС по Центральной Азии", - говорится в сообщении.

(Автор: Гусейн Гасанов)