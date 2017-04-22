Ашхабад и Тбилиси провели политконсультации

2017-04-22 10:30 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Тбилиси состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Грузии на уровне заместителей министров иностранных дел, говорится в субботу в сообщении туркменской стороны.

Стороны подчеркнули важность проведения регулярных политических консультаций и отметили, что "благодаря обоюдным усилиям, туркмено-грузинские отношения направлены на последовательное и динамичное развитие и выход на новые формы сотрудничества в различных направлениях".

На встрече были проанализированы перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам энергетики и транспорта.

"Отмечая, что в 2017 году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, стороны высказали ряд предложений по проведению культурных мероприятий в честь данного события", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ашхабад и Тбилиси изучают проекты по созданию транспортно-транзитной инфраструктуры между Каспийским и Черноморским регионами, использование которой позволит обеспечить широкую межрегиональную интеграцию с государствами Европы, Ближнего и Среднего Востока.

Кроме того, официальный Тбилиси обращал внимание на то, что Грузия является важным звеном Южно-Кавказского транспортно-энергетического коридора и готова обеспечить надежный и безопасный транзит через свою территорию энергоносителей из Каспийского бассейна и Средней Азии. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)