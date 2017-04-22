Возле ТЦ «Метропарк» демонтирован паркомат – ФОТО

2017-04-22 13:58 | www.oxu.az | 2

Приезжающие в «Метропарк» на автомобиле столкнулись с новой проблемой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, причиной этого стал демонтаж паркомата возле торгово-развлекательного центра.

На месте паркомата установлен знак, запрещающий парковку автомобиля в радиусе 40 метров. Нарушители будут оштрафованы на сумму до 20 манатов.

Если учесть также эвакуацию автомобиля с территории, то штраф составит в целом 40 манатов.

С.Б.

