КНДР обещает начать войну за воссоединение Севера и Юга в ответ на провокации США

2017-04-22 10:34 | www.trend.az | 3

КНДР развернет военные действия за воссоединение Севера и Юга в ответ на провокации Соединенных Штатов. С таким предупреждением выступила центральная газета страны "Нодон синмун", передает ТАСС.

"В ответ на даже незначительные провокации со стороны США народ и армия КНДР без каких-либо колебаний развернут великую войну за воссоединение родины", - подчеркивает издание, выражающее мнение руководства правящей Трудовой партии Кореи.

Газета осуждает "безумную политику Вашингтона, который не задумывается о возможных катастрофических последствиях такого курса".

В Пхеньяне считают что "давно миновало время, когда США имели возможность угрожать КНДР ядерным оружием". Тем не менее, утверждает "Нодон синмун", "США по-прежнему вынашивает планы оккупации северной части Корейского полуострова с помощью своих союзников - Японии и Южной Кореи".

В такой ситуации, отмечает издание, "ответом КНДР на провокации поджигателей войны станет превентивный удар собственного образца и справедливая война на воссоединение родины".

Согласно заявлениям официальных лиц и публикациям СМИ КНДР, в Пхеньяне озабочены выдвижением к берегам Корейского полуострова авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson.

Как сообщил ранее вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом, ожидается, что авианосец придет в Японское море в ближайшие дни, "до конца текущего месяца".

Ранее Тихоокеанское командование Вооруженных сил США сообщило, что в состав АУГ, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.