Три е-услуги минэкологии Азербайджана интегрированы в портал е-правительства

2017-04-22 10:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Три электронные услуги министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана интегрированы в портал "Электронное правительство" (e-gov.az), говорится в субботу в сообщении информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В портал интегрированы следующие услуги ведомства:

- прием обращений и документов на проведение топографических работ, фотограмметрии, гравиметрии и геодезии,

- прием обращений и документов на проектирование и печать атласов и карт различного назначения,

- прием обращений и документов на составление базовых карт для ГИС.

В настоящее время число электронных услуг минэкологии Азербайджана достигло 21.

Для использования услуг необходимо пройти регистрацию на портале.

Портал е-правительства является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет усиления взаимодействия различных госорганов и ускорения документооборота в электронном формате.

Из общего числа утвержденных электронных услуг (457) в портал была интегрирована 341 е-услуга. Общее количество электронных услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, составляет 497.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev