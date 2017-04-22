Партнерство Туркменистана и России носит стратегический характер - посол

2017-04-22 11:01 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Москве состоялся "круглый стол", посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией, говорится в субботу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Посол Туркменистана в России Батыр Ниязлиев отметил стратегический характер туркмено-российского партнерства. По его словам, это было подтверждено в ходе визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Россию в ноябре прошлого года и его переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Директор департамента СНГ МИД России Александр Стерник в своем выступлении отметил близость позиций Туркменистана и России по региональным и международным вопросам, которая позволяет двум странам плодотворно сотрудничать в рамках авторитетных международных организаций.

Между двумя странами подписано более 100 соглашений, охватывающих все сферы взаимодействия. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года.

Российский бизнес плодотворно работает на туркменском рынке. Речь идет о таких сферах, как поставки машин и оборудования, телекоммуникации, нефтегазовый комплекс.

В Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА). В то же время российское ОАО "Газпром" - традиционный торговый партнер, в 2016 году прекратило закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)