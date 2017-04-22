Бакинские школьники участвуют в постановке ТЮЗа (ФОТО)

2017-04-22 11:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку приступил к работе над новым спектаклем, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Проект реализуется совместно с актерами труппы театра и учащимися школы-лицея №6 в связи с Международным днем защиты детей, который отмечается ежегодно первого июня.

Режиссер-постановщик спектакля – народный артист Агахан Салманлы.

Роли в новом спектакле исполнят известные актеры – Ровшан Аббасов, Рашад Сафаров, Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Эшгин Гулиев, Эльгюн Яхъяев, Эльнур Гусейнов, Мирза Ага Мирзоев, Симузар Агакишиева, Венера Аббасова, Ильгара Тосова и другие, а также учащиеся V класса школы-лицея Фатима Гусейнова, Наиля Нуралиева, Айла Исмаилова, Сельджан Мехти и другие.

Премьера состоится первого июня на сцене театра.

(Автор: Джани Бабаева)