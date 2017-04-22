ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки

2017-04-22 11:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, 60- и 82-миллиметровые минометы (15 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 117 раз, говорится в субботу в сообщении министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван и Довех Ноемберянского района Армении, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кемерли Газахского района, в селах Агбулаг и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Шихлар, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.