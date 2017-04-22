Все больше азербайджанцев отдыхают в Грузии

2017-04-22 14:15 | www.oxu.az | 2

Только за первый квартал этого года в Грузии побывали 146 тысяч туристов из Азербайджана. В сравнении с этим же периодом прошлого года рост составил 11% (больше на 15 тысяч человек).

Как передает Oxu.Az, об этом haqqin.az сообщил координатор департамента по международному туризму Национальной администрация туризма Грузии Инга Лекалишвили.

По ее словам, турпоток из Азербайджана стабильно растет и является одним из самых высоких среди посещающих Грузию туристов. Она отметила, что в прошлом году в Грузии побывали 1 млн 523 тысяч азербайджанских туристов. По ее словам, азербайджанских гостей привлекает в первую очередь индустрия развлечений Грузии. Туристы облюбовали дискотеки, рестораны, клубы, казино Тбилиси, Батуми и других грузинских городов.

Кроме того, интерес вызывают различные массовые мероприятия: винный фестиваль, фестиваль электронной музыки «GEM FEST» в Анаклии, рок-фестиваль Tbilisi JAM, джазовые фестивали.

«Грузинский туристический менеджмент уловил важность этого сегмента, и все время расширяет услуги по развлечениям и отдыху», - говорит Лекалишвили.

По ее словам, азербайджанские туристы так же посещают санатории Боржоми. В этом году грузинские турагенства ожидают рекордное число туристов из Азербайджана.

С.Б.

