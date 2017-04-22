В Бакинской Высшей школе нефти прошла презентация книги профессора Фуада Велиева (ФОТО)

2017-04-22 12:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На семинаре Клуба научных дискуссий «Синержи», действующего при Бакинской Высшей школе нефти (БВШН), состоялась презентация поэмы «Реквием» профессора кафедры нефтегазовой инженерии Высшей школы, научного координатора клуба Фуада Велиева. В семинаре приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Ибрагим Гулиев, главный редактор журнала «Азербайджан» Интигам Гасымзаде и другие гости.

Приветствовав собравшихся, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил Фуада Велиева и пожелал ему дальнейших успехов. Ректор отметил, что Фуад Велиев – истинный гражданин своей страны, который бережно относится к истории, культуре и духовным ценностям своего народа. Говоря о стихотворном творчестве профессора, Эльмар Гасымов сказал: «Являясь современным ученым и преподавателем, Фуад Велиев способен не только передать студентам инженерные знания, но и донести до них глубину произведений искусства и литературы».

Затем был показан фильм, ставший своеобразной видеопрезентацией поэмы «Реквием». Выступавшие после его демонстрации участники семинара говорили об актуальности и значимости темы книги Фуада Велиева и его размышлений о самых животрепещущих проблемах современного мира. Подчеркивалось, что представленные в ней стихотворные произведения автора – это серьезные размышления ученого о добре и зле, об истории и ее уроках, об ответственности каждого за происходящее вокруг. Делясь впечатлениями, участники обсуждения отмечали не только гражданскую позицию, но и поэтический талант автора. А посвященный книге фильм-презентация, по их мнению, стал проникновенным, во многом уникальным художественным обращением ученого к своим современникам, прежде всего молодежи.

Говоря о многолетней разносторонней преподавательской, научно-исследовательской и творческой деятельности Фуада Велиева, выступавшие отметили, что она является достойным примером для его студентов. Они также поблагодарили Фуада Велиева и руководство БВШН за организацию интересной встречи.

Главная цель Клуба научных дискуссий БВШН «Синержи» – информировать студентов, молодых ученых, преподавателей и специалистов о новых достижениях, проблемах и перспективах в области точных и гуманитарных наук, привлекать их к участию в научно-практических дискуссиях, поощрять научно-исследовательскую работу, формировать и развивать их творческие навыки. Клуб проводит лекции, семинары и «круглые столы» по различным актуальным темам. В его заседаниях принимают участие не только сотрудники и студенты Высшей школы, но и все заинтересованные лица.