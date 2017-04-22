Премьер Грузии проводит встречи в Иране

2017-04-22 13:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Грузинская делегация во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили прибыла в Иран, сообщает в субботу IRNA.

Цель визита - обсуждение возможностей расширения двустороннего и регионального взаимодействия между двумя странами.

В историко-культурном комплексе «Саад Абад» состоялась встреча премьера Грузии с первым вице-президентом Ирана Исхаком Джахангири, в ходе которой было обсуждено сотрудничество двух стран.

В рамках визита Квирикашвили проведет встречи также с другими высокопоставленными должностными лицами ИРИ.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Грузию с официальным двухдневным визитом. Он провел встречи с высокопоставленными лицами Грузии.

Кроме того, глава МИД Ирана и министр экономики и устойчивого развития Грузии приняли участие в открытии в Тбилиси грузино-иранского бизнес-форума.

(Автор: Эльмира Таривердиева)