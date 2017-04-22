Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 17-21 апреля

2017-04-22 13:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе (17-21 апреля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), добываемую на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 54,41 доллара за баррель, что на 1,79 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light на прошлой неделе составила 55,58 доллара за баррель, минимальная – 53,24 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошлой неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 50,74 доллара за баррель, что на 2,15 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период 17-21 апреля составила 52,01 доллара за баррель, минимальная – 49,18 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошлой неделе составила 52,57 доллара за баррель, что на 2,29 доллара меньше предыдущего показателя. Максимальная цена на Brent составила 53,5 доллара за баррель, минимальная – 50,46 доллара за баррель.

(Автор: Азад Гасанли)