В Баку ремонтируется одна из улиц – ФОТО

2017-04-22 14:46 | www.oxu.az | 2

В Хатаинском районе Баку ремонтируется улица Сулеймана Везирова.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», ремонтные работы на этой улице протяженностью 700 и шириной 11 метров призваны обеспечить удобное и безопасное движение.

В рамках ремонтных работ старое асфальтобетонное покрытие будет заменено новым двухслойным. В целом будут заасфальтированы 10 тысяч квадратных метров территории и уложены 1500 погонных метров тротуарных плит.

По обе стороны дороги будут проложены пешеходные тротуары шириной 2-3 метра, также будет построена новая система ливневой канализации, установлены шесть дождевых решеток. В необходимых местах будут установлены 20 дорожных знаков, нанесена дорожная разметка.

Вдоль всей улицы соответствующими структурами уже проложены новые подземные коммуникационные линии.

С.Б.

