В Азербайджане создано Общественное объединение "Сотрудничество Азербайджана и арабских стран" (ФОТО)

2017-04-22 13:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создано Общественное объединение "Сотрудничество Азербайджана и арабских стран". В субботу в Баку это объединение было представлено широкой общественности.

Открывший мероприятие председатель Объединения Эльшан Рагимов подчеркнул, что в формировании существующих сегодня между Азербайджаном и арабскими странами дружественных отношений большую роль играет политическая воля Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, осуществленные в последние годы между Азербайджаном и арабскими странами взаимные визиты высокого уровня, расширение сотрудничества между бизнес-кругами, увеличивающийся в Азербайджан туристический поток создают благоприятные условия для развития отношений.

Рагимов подчеркнул, что решение о создании Общественного объединения "Сотрудничество Азербайджана и арабских стран" и его государственная регистрация приходятся именно на то время, когда по инициативе Президента Ильхама Алиева 2017 год был объявлен в Азербайджане "Годом исламской солидарности", когда Баку принимает Игры исламской солидарности, которые стартуют в следующем месяце.

Как отметил глава Объединения, целью создания организации, в которой, наряду с деловыми людьми из Азербайджана, также будут представлены предприниматели из арабских стран, является укрепление экономического партнерства между Азербайджаном и арабскими странами за счет поощрения взаимной торговли и инвестиций, развитие дружественных взаимоотношений между государствами.

"В этом направлении Объединение намерено использовать различные методы, в числе которых: обеспечение диалога между потенциальными бизнес-партнерами, анализ и информирование об инвестиционных перспективах, подготовка бизнес-проектов, оценка бизнес-среды, организация просветительской работы среди бизнесменов по вопросам преимуществ и льгот, организация специализированных выставок, бизнес-форумов, мероприятий делового характера, взаимных визитов. Общественное объединение "Сотрудничество Азербайджана и арабских стран" за счет установления тесного сотрудничества с организациями схожего назначения, в особенности с "Ассоциацией турецко-арабского экономического и стратегического сотрудничества", будет предоставлять своим членам еще более широкий спектр услуг", - сказал Рагимов.

Рагимов подчеркнул, что нынешние экономические условия усиливают конкуренцию между странами в плане привлечения инвестиций, расширения торговых связей.

Отметив, что с этой точки зрения за основу берутся определенные Президентом Азербайджана цели в связи с привлечением в страну инвестиций, что новосозданная организация будет прилагать усилия для того, чтобы стать участником этого процесса, что будут налажены тесные контакты с деловыми кругами арабских стран, обладающих богатыми финансовыми ресурсами, председатель объединения довел до внимания, что по этим направлениям организация будет играть роль деловой платформы.

В завершение Рагимов пригласил предпринимателей и бизнес-круги к членству в общественном объединении «Сотрудничество Азербайджана и арабских стран» и активному сотрудничеству. «Мы построим нашу деятельность на принципах высокого профессионализма и оправдаем доверие членов объединения», - сказал он.

Выступивший затем глава «Арабо-турецкой ассоциации экономического и стратегического сотрудничества» Мухаммед Адиль сказал, что Азербайджан, будучи братской страной, является очень важной частью тюркского мира.

Он отметил, что настало время наводить между Азербайджаном и арабским миром новые мосты. «Мы намерены пропагандировать все возможности Азербайджана, в частности его бизнес, инвестиционные, туристические возможности в арабских странах. Поэтому я поздравляю вас с созданием общественного объединения «Сотрудничество Азербайджана и арабских стран». Это будет для нас очень важным и стратегическим сотрудничеством», - сказал Мухаммед Адиль.

По его словам, Азербайджан вызывает у арабского мира интерес, в первую очередь, ввиду наличия общей истории и культуры. «Во-вторых, в советский период Азербайджан был отдален от арабских стран, мы жили в условиях полного отчуждения. Сейчас мы уже должны стремиться к тому, чтобы еще более расширить связи между нашими народами. С этой точки зрения создание общественного объединения «Сотрудничество Азербайджана и арабских стран» станет прекрасным началом», - сказал он.

Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между общественным объединением «Сотрудничество Азербайджана и арабских стран» и «Арабо-турецкой ассоциации экономического и стратегического сотрудничества».