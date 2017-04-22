Проект VGV, согласно которому газ, транспортируемый по TAP будет доставляться в 3 страны, будет утвержден в ближайшее время

2017-04-22 14:50 | www.apa.az | 2

Европейский вертикальный газовый коридор может быть одобрен в ближайшее время. Проект по созданию вертикального газового коридора (Vertical Gas Corridor, VGC) может быть утвержден уже в ближайшее время.

Как сообщает «АПА-Экономикс», информацию об этом распространил оператор газотранспортной системы (ГТС) Румынии.

Участники проекта вертикального газового коридора - Transgaz, греческая DESFA, болгарские ICGB AD и Bulgartransgaz и венгерская FGSZ - уже подготовили текст меморандума о взаимопонимании по проекту.

Документ уже утвержден Transgaz и большинством участвующих компаний.

В связи с этим Transgaz предлагает в ближайшее время подписать документ.

Вертикальный газовый коридор (VGC) позволит организовать поставки газа из Каспийского региона в Грецию, Болгарию и Румынию. Газ будет поступать из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК) из Трансадриатического трубопровода (TAP), после Трансанатолийского МГП (TANAP). Протяженность магистрального газопровода (МГП) ТАР составит 871 км, газопровод пройдет по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. Первоначальная мощность TAP составит 10 млрд м3/год газа с возможностью удвоения. Строительство МГП TAP активно ведется, запуск газопровода ожидается в 2020 г.

Напомним, что помимо МГП TAP, ЮГК включает 2ю фазу разработки месторождения Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказского газопровода и строительство Трансанатолийского (TANAP), который будет состыкован с МГП TAP на турецко-греческой границе.

Идея VGC родилась еще в 2014 г после отказа РФ от проекта МГП Южный поток.

В декабре 2014 г Болгария, Греция и Румыния подписали совместное заявление по VGC, а в апреле 2015 г Болгария заключила соглашение с Грецией и Румынией о строительстве газопрвода между ГТС этих стран.

На 1 этапе VGC соединит г Комотини в Северной Греции с г Старая Загора в Центральной Болгарии, где будет присоединение к существующей внутренней инфраструктуре. На 2 этапе VGC соединит г. Старая Загора с конечной точкой – г. Русе на румынской границе. В минимальном варианте VGC будет получать природный газ через терминал в Южном газовом коридоре «Ревитуша». Пропускная способность вертикального газового коридора крайне мала и составит 3 - 5 млрд м3/год газа, но Румыния рассчитывает, что даже это сделает Газпром более сговорчивым.

Для начала к Южному газовому коридору через МГП IGB будет подключена Болгария,

Пропускной мощности МГП TANAP просто не хватит, чтобы обеспечить растущие потребности Европы, поэтому Газпром спокоен. Теоретически есть 3 варианта заполнения VGC:

- из МГП TAP,

- из FLNG терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в районе г Александруполисе, пропускной мощностью 6,1 млрд м3,

- российский сетевой газ.

Ранее предполагалось, что VGC стоимостью 560 млн евро, из которых 50% будет покрываться за счет средств ЕС, будет построен к 2019 г.

Интерес к участию в строительстве VGC проявлял также и украинский Укртрансгаз. Но Украина сейчас проявляет интерес ко всему, боясь остаться на обочине газотранспортной деятельности после 2019 г.