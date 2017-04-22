Медведев отказался от 60 рублей пенсионера

2017-04-22 14:56 | www.oxu.az | 2

Пенсионеру из Томской области Виктору Смирнягину, отправившему премьер-министру Дмитрию Медведеву свою 60-рублевую прибавку к пенсии, пришло сообщение о возврате денежного перевода.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал ТВ2.

«Мне пришло извещение о возврате денежного перевода, который я отправил Дмитрию Медведеву. Причина — отказ получателя от принятия данного перевода», — рассказал Смирнягин.

От отметил, что самое смешное в этой ситуации, что «придется опять заплатить 133 рубля за возврат». «Забирать перевод я не буду, у меня денег нет», — добавил мужчина.

С.Б.

