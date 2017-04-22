В Баку пройдёт I азербайджано-арабский бизнес-форум

2017-04-22 13:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В октябре в Баку пройдёт I азербайджано-арабский бизнес-форум, сказал в субботу председатель общественного объединения "Сотрудничество Азербайджана и арабских стран" Эльшан Рагимов на церемонии, посвящённой презентации этой организации.

По словам Рагимова, в мероприятии примут участие около 300 предпринимателей из арабских стран. Он добавил, что подобные мероприятия организация планирует проводить на ежегодной основе.

Привлечение инвестиций и расширение торговли в нынешней экономической конъюнктуре способствуют усилению конкуренции между государствами, сказал он.

Рагимов отметил, что, руководствуясь определенными главой государства целями по привлечению зарубежных инвестиций, новая организация приложит усилия, чтобы стать частью этого процесса, наладит тесные контакты с деловыми кругами арабских стран, обладающих большими финансовыми ресурсами.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli