Как нарисовать запах женщины? Гюнель Равилова показала, как это сделать (ФОТО)

2017-04-22 13:37 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла выставка талантливой художницы, члена Союза художников Азербайджана Гюнель Равиловой под интригующим названием "Scent of a woman" («Запах женщины»), сообщает Trend Life.

Название выставки сразу же ассоциируется с известным фильмом «Запах женщины» с Аль Пачино, снятого режиссером Мартином Брестом по бестселлеру Джованни Арпино. Кстати, именно за роль в картине «Запах женщины» Аль Пачино получил своего первого и единственного пока «Оскара» (всего актёр был номинирован 8 раз).

Запахи играют большую роль в жизни людей. Сколько веков существует наш земной шарик, столько же и запахи. Запахи окружают нас повсюду, вызывая различные эмоции. Каждому человеку присущ свой неповторимый аромат. Но у Гюнель свой взгляд, передающийся через краски на холсте.

«Выставка посвящена женщинам и их образу жизни. Я хотела показать все этапы из жизни прекрасной половины человечества – от рождения до становления матерью, ее гармонии с окружающей средой, мыслям и противоречиям», - сказала художница.

Причем, сделала это не только посредством передачи образа женщины, но и через различные субъекты окружающего мира, с философией, через сюрреализм, дав возможность зрителю самому домыслить желание автора экспозиции.

«Я стараюсь шифровать в картинах свое восприятие мира, в них всегда остается место для загадки, фантазии. Да, это сюрреализм, и он такой - мой мир», - говорит художница.

Гюнель - внучка известного художника Арешрефа Мамедов. Мать была учительницей по живописи и преподавала своей дочери, а ее работы выставлялись на детских выставках.

«Мои родители тоже были художниками, и я вспоминаю, как они были против моего увлечения. Мама постоянно говорила, что это может оставаться любимым занятием, но профессию надо выбрать другую. Мне тогда даже не разрешили поступать в художественный университет. Раньше все считали, что девушка-художник это несерьезно. Стоит ей выйти замуж и обзавестись семьей, как она оставит это увлечение и полностью посвятит себя домашнему очагу. Семья, дети, муж, которому это не понравится, и вообще, все будут против, и ей придется смириться и забыть об искусстве… Но время показывает обратное. Сейчас большинство художников - женщины, у которых есть семья, но они не забросили искусство, а напротив, преуспели в творчестве», - рассказывает Гюнель.

Поэтому она выбрала другой путь. Получив два образования, бухгалтера и дипломата, желание и гены все же дали о себе знать. Поэтому стала брать уроки мастеров кисти, среди которых был легендарный Тогрул Нариманбеков.

Сегодня ее работы хранятся в частных коллекциях и музеях в Турции, Хорватии, Италии, Латвии, Австрии , Франции, Австралии и т.д. Участвовала в более чем в 70 выставках, получала почетные призы.

(Автор: Вугар Иманов)