Летом азербайджанская бизнес-делегация посетит ряд арабских стран

2017-04-22 13:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В июле миссия, состоящая из азербайджанских предпринимателей, посетит Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ для налаживания деловых связей, сказал в субботу председатель общественного объединения "Сотрудничество Азербайджана и арабских стран" Эльшан Рагимов на церемонии, посвященной презентации этой организации.

По его словам, визиты миссии, которая будет организована общественным объединением, не ограничатся тремя этими странами, в дальнейшем планируется посетить и другие арабские страны.

«Мы не планируем проводить форумы в рамках этих визитов. В данном случае наша задача состоит в том, чтобы организовать встречи с представителями торговых палат и бизнес-кругов арабских стран. В целом же мы хотим не только привлечь внимание арабских инвесторов к Азербайджану, но и обеспечить выход наших предпринимателей в арабские страны. На государственном уровне между Азербайджаном и арабскими странами установлены хорошие связи, но наша задача – наладить прямые контакты с бизнесменами этих стран», - сказал Рагимов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli