В ближайшие два дня в Баку ожидается сильный ветер

2017-04-22 13:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Вечером облачность возрастет, местами ожидается слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится порывистым юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 15-19 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-50 процентов.

24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный, северный ветер. На фоне значительного повышения атмосферного давления эти погодные условия будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Однако вечером в некоторых западных районах ожидаются дожди с грозами, будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью – 4-9 градусов тепла, днем – 12-17 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)