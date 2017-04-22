Azercell объявила студенческую программу стажировки в техническом отделе

2017-04-22 13:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ООО Azercell Telekom с 21 апреля объявило студенческую программу стажировки в техническом отделе для студентов, желающих набраться опыта.

Согласно правилам, студенты последних двух курсов уровней "бакалавр" и "магистр" до первого мая 2017 года могут подать заявку для участия в «Студенческой Программе Стажировки». Для этого требуется перейти по ссылке azercell.com/az/company/career/vacancies/, выбрать подходящую сферу стажировки, заполнить форму заявки и добавить сканированную версию студенческого билета.

Студенческая программа стажировки в Azercell дает шанс для применения теоретических знаний, полученных студентами в университете, в реальной рабочей обстановке. В рамках студенческой программы стажировки молодежь, избранная поэтапно, работая в компании, получает возможность приобрести практические навыки.

Кроме этого, студенты, получая знания непосредственно в телекоммуникационной отрасли, принимают участие в интересных и ответственных проектах. Таким образом, эта программа, наряду с приобретением опыта, помогает молодежи в развитии будущей карьеры.

В рамках студенческой программы стажировки Azercell, проводимой с 2008 года по настоящее время, прошли стажировку 102 студента, из которых 15 студентов были обеспечены работой в компании. Azercell Telekom постоянно помогает молодежи в трудоустройстве и карьерном росте.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.